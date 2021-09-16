TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.

40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Orkun Aktaş xx, Sezgin Çınar xx, Batuhan Kolak xx,

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz x (dk. 46 Ercan Yazıcı x), Talha Yünkuş xx, Ackah x, Erdem Onur Beytaş x (dk. 42 Ali Yavuz Kol xx), Pululu xx (dk. 46 Olawoyin x), Uğur Utlu xx (dk. 90+2 Bilal Budak x), Iskandarlı xx (dk. 46 Djıbrıla x), Eze x

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Hamza Gür, Ömer Uzun, İbrahim Mirza Aral

Teknik Direktör: İlker Püren

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Abdurrahman Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx, Eray Ataseven xx (dk. 65 Arda Köksal x), Roshi xx (dk. 82 Hakan Bilgiç x), Bertu Alican Özyürek xx (dk. 65 Novak x), Bregu xxx (dk. 65 Tugay Kacar x), Kasongo xxx ( dk. 78 Odah x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Talha Erdoğan, Emin Bayram, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Kasongo (dk. 23), Bertu Alican Özyürek (dk. 35), Kasongo (dk. 40) (Boluspor)

Kırmızı kart: Eze (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Eze (Ankara Keçiörengücü), Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Boluspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Gökhan Çıra Kylie Jenner Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Boluspor: 3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:25:19. #1.17#