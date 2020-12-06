TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2

06.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:46
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası ön çizgisine kadar giren Barış Yılmaz'ın sert şutunda top Sinan Osmanoğlu'nun ayağına çarparak yön değiştirdi ve kornere çıktı.

24. dakikada Cem Ekinci'nin ara pasında topla buluşan Burak Aydın, Furkan Metin ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Aydın takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

41. dakikada kornerden gelip yayın üzerine açılan topa Burak Aydın gelişine vurdu, savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere çıktı.

50. dakikada Furkan Metin sağdan penaltı noktası üzerine ortaladı. Ahmet dereli kafayı vurdu top kalecide kaldı.

57. dakikada sağ taç çizgisi üzerindeki ikili mücadeleden seken topu alan Cem Ekinci ceza sahasına kadar sokulup sola çıkardı. Burak Aydın tek hamleyle savunmadan sıyrılıp vurdu, Yusuf Can Esendemir'in ayağına çarpan top yön değiştirip filelere gitti. 0-2

72. dakikada soldan arka direğe gönderilen topa Oğuzhan Akgün zor pozisyonda kafayı vurdu, kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Kemal Elmas xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Ufuk Budak x (Yusuf Arslan dk. 77 x), Alper Tursun x (Oğuzhan Akgün dk. 39 xx), Furkan Metin xx, Yusuf Can Esendemir xx, Sinan Osmanoğlu xx, Metehan Mimaroğlu x (Muzaffer Kocaer dk. 77 x), Oğulcan Ülgün xx, Burak İnce x (Muhammed Mert dk. 46 xx), Furkan Çil xx, Ahmet Dereli x (Hüsamettin Yener dk. 66 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Yiğithan Güveli, Birhan Vatansever, Emre Oymak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Samet Akaydın xx, Abdulkadir Korkut xx, Soner Gönül xx, Mert Kula xx, Burak Aydın x (Ilir Mustafa dk. 72 x), İrfan Akgün x (Süleyman Olgun dk. 65 x), Uğur Utlu xx, Arb Manaj xx (Famoussa Kone dk. 71 x), Barış Alper Yılmaz xx (Joseph Dodoo dk. 74 x), Cem Ekinci xx (Diabang Dialiba dk. 84 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Burak Aydın (dk. 25 pen., 57) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ahmet Dereli, Muzaffer Kocaer (Altınordu), Abdulkadir Korkut, Joseph Dodoo (Ankara Keçiörengücü) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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