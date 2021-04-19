TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada topla ceza sahasına giren Erhan Çelenk'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa Leandro Kappel çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, Ömer Çakı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Celil Yüksel, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
40. dakikada kaleci Cihan Topaloğlu'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1
53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.
59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan Khaly Thiam, kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1
71. dakikada topla ceza sahasına giren Deniz Kadah pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun soldan ortasında topla buluşan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Seyfettin Ünal xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Cebrail Karayel xx, Adrien Regattin xx (Marcio Mossoro dk. 68 x), Andre Poko xx, Khaly Thiam xx (Yekta Kurtuluş dk. 68 x), Erhan Çelenk xx (İlhan Depe dk. 72 x), Leandro Kappel xx (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Deniz Kadah xx (Marco Paixao dk. 72 x)
Yedekler: Eren Karataş, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Adanaspor: Goran Karacic x, Isaac Donkor xx, Ömer Çakı x, Evren Korkmaz xx, Furkan Şeker x (İsmail Erdoğan dk. 66 x), Celil Yüksel xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Uğurcan Yazğılı xx (Atalay Babacan dk. 88 ?), Berkan Fırat x (Innocent Kingsley dk. 63 x), Fıratcan Üzüm x (Papa Mustapha Daniel dk. 63 x), Ognjen Ozegovic xx, Ahmethan Köse xx
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Adolphe Belem, Serhat Tunç, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Adrien Regattin (dk. 20 pen.), Erhan Çelenk (dk. 40), Khaly Thiam (dk. 59), Marco Paixao (dk. 90+3) (Altay), Celil Yüksel (dk. 30) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Celil Yüksel, Furkan Şeker (Adanaspor), İbrahim Öztürk (Altay) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı