TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1

TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada topla ceza sahasına giren Erhan Çelenk'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa Leandro Kappel çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, Ömer Çakı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Celil Yüksel, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada kaleci Cihan Topaloğlu'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1

53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.

59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan Khaly Thiam, kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1

71. dakikada topla ceza sahasına giren Deniz Kadah pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun soldan ortasında topla buluşan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Seyfettin Ünal xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Cebrail Karayel xx, Adrien Regattin xx (Marcio Mossoro dk. 68 x), Andre Poko xx, Khaly Thiam xx (Yekta Kurtuluş dk. 68 x), Erhan Çelenk xx (İlhan Depe dk. 72 x), Leandro Kappel xx (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Deniz Kadah xx (Marco Paixao dk. 72 x)

Yedekler: Eren Karataş, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Adanaspor: Goran Karacic x, Isaac Donkor xx, Ömer Çakı x, Evren Korkmaz xx, Furkan Şeker x (İsmail Erdoğan dk. 66 x), Celil Yüksel xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Uğurcan Yazğılı xx (Atalay Babacan dk. 88 ?), Berkan Fırat x (Innocent Kingsley dk. 63 x), Fıratcan Üzüm x (Papa Mustapha Daniel dk. 63 x), Ognjen Ozegovic xx, Ahmethan Köse xx

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Adolphe Belem, Serhat Tunç, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Adrien Regattin (dk. 20 pen.), Erhan Çelenk (dk. 40), Khaly Thiam (dk. 59), Marco Paixao (dk. 90+3) (Altay), Celil Yüksel (dk. 30) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Furkan Şeker (Adanaspor), İbrahim Öztürk (Altay) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Altay: 4 Adanaspor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:30:36. #1.16#

title