SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2 - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti.

08.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:03
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti.


Maçtan dakikalar


10. dakikada Todorovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.


38. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi, Bjarnason'a pasını verdi. Bjarnason'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


42. dakikada Uğur'un attığı uzun topta defansın yaptığı hatada araya giren Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi'yi gördü. Cikalleshi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


45+3. dakikada Tolga'nın defansın arkasına attığı uzun topta ceza sahasına giren Onur, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.


53. dakikada Tolga'ın ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafayla indirdiği topa Ergin'in gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-0


73. dakikada Osmanlıspor'da kazanılan penaltı için topun başına geçen Blagojevic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1


74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bjarnason, ceza sahasına girip rakiplerinden sıyrıldı. Penaltı noktası üzerine çıkardığı pas ile topla buluşan Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 3-1


84. dakikada Erhan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onur topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutu direkten döndü.


88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2


Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Yıldırım xx


Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xxx, Cocalic xxx (Musa dk. 70 xx), Uğur xxx, Vrsajevic xxx (Kadir dk. 76 x), Onur xxx, Bjarnason xxx, Rotman xxx, Erhan xxx, Ergin xxx (Muhammet dk. 76 x), Cikalleshi xxx


Yedekler: Milan, Halil, Eray, Aykut, Burhan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Osmanlıspor: Mele x, Ayuk xx, Oğuz x (Erdem dk. 56 x), Mehmet xx, Ali x, Blagojevic xx, Atakan x, Todorovic xx, Halil İbrahim x, Beykan x (Okan dk. 55 x), Mertan x (Batuhan dk. 62 x)


Yedekler: Ahmet, Ali, Tamer, İlhami


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Goller: Cikalleshi (dk. 42), Ergin (dk. 53), Erhan (dk. 74) (Akhisarspor), Blagojevic (dk. 73 pen.), Batuhan (dk. 88) (Osmanlıspor)


Kırmızı kart: Erdem (dk. 90+5) (Osmanlıspor)


Sarı kart: Bjarnason, Vrsajevic, Cikalleshi (Akhisarspor) Mehmet, Todorovic (Osmanlıspor) - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Spor
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Spor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Gülben Ergen Nilperi Şahinkaya
Spor Podolski Bülent Uygun Hikmet Karaman Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:14:16. #1.15#