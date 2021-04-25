TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Altay'ı 2-0 yenerek ligde kalmak için umutlarını devam ettirdi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Altay'ı 2-0 yenerek ligde kalmak için umutlarını devam ettirdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Mehmet'in ortasında ceza sahası içi arka direkte bulunan Deniz'in kafa vuruşunda top Halil'de kaldı.

8. dakikada Delarge'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ'un şutu direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada Erhan'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşunu Halil son anda kornere çeldi.

26. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Çekdar'ın pasını alan Delarge'ın sol çaprazdan şutu direkten döndü.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel'in şutunu Halil çeldi ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Çekdar'ın rakiplerinden sıyrılarak kaleye gönderdiği şut Cihan'da kaldı.

43. dakikada Kappel'in ceza sahasına yaptığı ortada Deniz'in şutu kale çizgisine paralel şekilde gitti.

53. dakikada Delarge'nin Cebrail tarafından düşürülerek yerde kalmasının ardından mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı için topun başına geçen Çekdar, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Akhisarspor'un ilk golünü attı. 1-0

56. dakikada Altay savunmasının hatasında araya giren Delarge, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Cihan'a nişanladı.

62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bertuğ'un sert şutunu Cihan kornere çeldi.

65. dakikada Çekdar'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

76. dakikada savunmadan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Bertuğ düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-0

81. dakikada Erhan'ın Gökmen tarafından yerde bırakılmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı için topun başına geçen Paixao'nun vuruşunda Halil köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

89. dakikada yaşanan karambolde ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Scuk'un sert şutu az farkla auta gitti.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Serdar Diyadin xx

Akhisarspor: Halil xx, Gökmen xx, Doğukan xx, Göksu xx, Kadir x (Berat dk. 15 x), Lawal x, Mert x, Çekdar x (Onurcan dk. 75 x), Cihat x (İlke dk. 83 x), Delarge x, Bertuğ x

Yedekler: Lucas, Orhan, Hasan Ali, Semih, Keita, Toure, Nsima

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Altay: Cihan xx, Cebrail x (Tolga dk. 73 x), İbrahim x, Murat x, Mehmet x, Scuk x, Poko x (Ziya dk. 73 x), Kappel x, Mossoro x (Regattin dk. 58 x), Erhan x (Kazımcan dk. 85 ?), Deniz x (Paixao dk. 58 x)

Yedekler: Berkay, Yekta, Eren, İlhan, Eren

Teknik Direktör: Hüseyin Tavur

Goller: Çekdar (dk. 54 pen.), Bertuğ (dk. 76) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Delarge, Gökmen, Bertuğ (Akhisarspor), Murat (Altay) - MANİSA

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 Altay: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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