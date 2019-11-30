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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinden Bursaspor'u ağırladı.

30.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:15
TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinden Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


20. dakikada Adanaspor'da Eze, ceza sahası içerisindeki karambolden topu alarak ağlarla buluşturdu. 1-0


42. dakikada Bursaspor'da Kubilay, ayağına gelen topu vakit geçirmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1


44. dakikada Bursaspor'un atağında Adanaspor'dan Hakan, Burak'ı ceza sahasının içerisine düşürdü ve hakem Bursaspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Özer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2


53. dakikada Adanaspor'da Eren'in orta sahadan pasıyla top Ronei'ye ulaştı. Meşin yuvarlağı alan Ronei, topu ağlarla buluşturdu. 2-2


89. dakikada Adanaspor'da Hakan topu orta sahadan alarak Bursaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Hakan topu kaleye doğru attı ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.


90. dakikada Bursaspor'da Özer, ceza sahasının dışından vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-3


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Kapluhan xx


Adanaspor: Goran xx, İhsan xx, Hakan xx, Ahmet x (Utku dk. 16 x), Marvin xx, Serhat xx (Okan dk. 75 x), Bagayoko xx, Renan xx, Özkan xx, Ronei xx, Eze xx (Eren dk. 26 x)


Yedekler: Özer, İsa, Serdar, Veli, Abdulkadir, Özgür, İbrahim


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Bursaspor: Çağlar xx, Burak xx, Kubilay xx, Özer xx, Abdullahi xx, Latovlevici xx (Ramazan dk. 74 x), Selçuk xx, Igor xx (Yevgen dk. 67 x), Burak xx, Mamadou xx, Anıl xx


Yedekler: Mehmet, Cüneyt, Emirhan, Recep, Ali, Musa, İsmail, Rüştü


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Eze (dk. 20), Ronei (dk. 53) (Adanaspor), Kubilay (dk. 42), Özer (dk. 45 pen. ve 90) (Bursaspor)


Kırmızı Kart: Renan (dk. 90) (Adanaspor)


Sarı Kart: Latovlevici (Bursaspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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