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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu'yu ağırladı.

22.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:15
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 23. haftasında , evinde 'yu ağırladı. Müsabaka 4-2 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


11. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın ara pası sonucu ceza sahasında topu alan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


22. dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşunun ardından karambolde topa sahip olan Hasan, kaleci Erhan ile mücadelesinde topu ağlara gönderdi. 2-0


29. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Volkan, rakip takımın oyuncuları Ravil ve Metehan'ın arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


55. dakikada Altınordu takımına Tayyip'in yaptığı faul sonucu penaltı verildi. Meşin yuvarlağın başına geçen Okan, topu ağlara gönderdi. 3-1


61. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topu alan Aosman, ceza sahasındaki arkadaşlarına ara pas verdi ancak mavi-lacivertli ekibin oyuncuları topu ağlara gönderemedi.


63. dakikada Altınordu'da Hüseyin ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Muhammed tutarak golü engelledi.


74. dakikada Altınordu'da Atakan'ın verdiği pası Hüsamettin, Adana Demirspor'un ağlarıyla buluşturdu. 3-2


84. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan topu alan Erkan, ceza sahası içerisinde Mehmet'e pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Oğuz Kağan Çalışır xx


Adana Demirspor: Muhammed xx (Kurtuluş dk. 78 x), Tayyip xx, Semih xx, Traore xxx, Aosman xx (Sinan dk. 69 x), Tarık xxx, Volkan xx (Berk dk. 85 ?), Hasan xxx, Mehmet xxx, Erkan xx, Rassoul xxx


Yedekler: Kosecki, Tevfik, Pa Dibba, Okan, Mehmet


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Ravil xx, Muhammed xx (Yusuf dk. 87 ?), Ali xx (Kerim dk. 46 x), Hüseyin xx, Metehan xx, Furkan xx, Okan xx, Hüsamettin xx, Sinan xx


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Berkay, Kemal, Burak, Onur, Batuhan, Yasin


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Mehmet (dk. 11), Hasan (dk. 22), Volkan (dk. 29), Mehmet (dk. 84) (Adana Demirspor), Okan (dk. 55 pen.), Hüsamettin (dk.74) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Metehan (Altınordu), Tarık, Traore, Tayyip, Semih (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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