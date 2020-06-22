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Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı

Eskişehir'de balıkçı tezgahına konulan 80 kilogram ağırlığında 80 santim boyundaki yayın balığı yoğun ilgi gördü. Dev yayın, kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı.

Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
22.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:18

Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, Denizli'nin Çivril ilçesindeki balıkçıların yakaladığı 80 kilogram ağırlığında, 80 santim boyundaki yayın balığını satın alarak tezgahına koydu. Kilosu 40 liradan satılan yayın balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı

KÖPEK BALIĞINA BENZETENLER OLDU

Balıkçı Arslanbenzer, yayını balığını köpek balığına bile benzetenler olduğunu ifade ederek, "Bu yayın balığı 80 kilogram ağırlığında ama daha fazla olanlar da var. Denizli taraflarında tutuldu yayın balığı. Şu anda tezgahımızda görüp de ilgi gösterenler oldu. Fotoğraf çektirenler oldu. Yayın balığını tavada, ızgarada yapabilirsiniz. Biraz yağlı balık olduğu için fırında bile yapabilirsiniz" dedi.

Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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