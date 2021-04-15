Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
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Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SİNOP'ta koronavirüs testi pozitif olan Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi (31), polis denetimleri sırasında sokakta yakalandı.

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SİNOP'ta koronavirüs testi pozitif olan Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi (31), polis denetimleri sırasında sokakta yakalandı. Seyfi, yerleştirildiği yurtta karantinaya alındı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, kent merkezinde sorguladıkları Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi'nin test sonucunun pozitif olduğunu belirledi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Seyfi, Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi.

Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI
Son dakika haberleri | TESTİ POZİTİF OLAN AFGAN UYRUKLU KİŞİ, SOKAKTA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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