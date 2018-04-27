Tesla Hissedarları, Elon Musk'ın Görevden Alınmasını İstiyor

Günümüz teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, projeleri ile her geçen gün adından daha fazla söz ettirirken, Tesla cephesinde yaşanan finansal sıkıntılar sonrasında Musk için hiç beklenmedik bir açıklama geldi.

TESLA HİSSEDARLARI BAZI TEKLİFLER İÇİN OYLAMA YAPACAK

Shiftdelete.net'in haberine göre, Tesla, şirketin her yıl düzenlenen Hissedarlar Toplantısı'nın bu yıl Haziran ayında yapılacağını ve hissedarların bazı teklifler için oylama yapacağını açıkladı. Bu teklifler arasında en şaşırtıcı olan ise Elon Musk'un CEO görevinden alınması.

ELON MUSK, TESLA CEO'SU GÖREVİNE VEDA EDEBİLİR

Tesla'nın hissedarlar toplantısında genellikle, bazı yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve finansal durumu etkileyen diğer şirket içi konular hakkında sunulan teklifler görüşülüyor. Toplantı sonrasında sahneye çıkarak şirketin durumu hakkında sunum yapan Musk, hissedarlardan gelen soruları yanıtlıyor.

MUSK'IN KADERİ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMASINA BAĞLI

Tesla hissedarlarının değişim rüzgarlarını estirdiği öneri, muhtemelen Musk'ın verdiği sözleri tutup tutamamasıyla ilgili olacak. Çok büyük ihtimalle şirketin en zayıf anlarını geçirdiği şu günlerde Musk karşıtı hissedarlar, kendisinin üzerindeki baskıyı arttırmak için böyle bir yol tercih ettiler. Ayrıca önerilen yönetimsel tarz, başta İngiliz şirketleri olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde uygulanıyor.

STEVE JOBS DA BENZER BİR SENARYOYU YAŞAMIŞTI

Tesla'nın Hissedarlar Toplantısı, 5 Haziran 2018 günü gerçekleşecek. Teknoloji dünyasında daha önce benzer bir şekilde kendi şirketinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir isim daha vardı. Steve Jobs, bir dizi başarısızlığın ardından resmen kovulduğu Apple'a uzun bir süre sonra geri getirilmişti. Bu sırada Next adında bir şirket daha kuran Jobs, bu şirketin Apple tarafından satın alınmasıyla yuvasına döndü ve herkesin tanıdığı elmayı, ikinci Jobs döneminde gördük.