Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin ABD'nin California eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte yatırımcılara gelecek planlarını anlattı.

Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor
23.09.2020 04:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 04:26

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin ABD'nin California eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte yatırımcılara gelecek planlarını anlattı.

Yatırımcıların her birinin kendi Tesla'ları içinde katıldığı etkinlikte elektrikli araç şirketi Tesla'nın bataryalarını önümüzdeki dönemde nasıl geliştireceği aktarıldı.

Musk, bu etkinlikte Tesla'nın önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurdu.

Musk, daha önce Tesla'nın büyük ihtimalle hiçbir zaman 35 bin doların altında bir araba üretmeyeceğini söylemişti.

Tesla'nın kendi bataryalarını geliştirmesi sayesinde batarya üretim maliyetlerinin azalması sayesinde daha ucuza araç üretilebileceğini söyleyen Musk, bu arabanın aynı zamanda tamamen otomatik olacağını da ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Tesla'nın batarya tasarımında ve batarya üretim kapasitesinde nasıl teknik yenilikler yapıldığı detaylıca anlatıldı.

Ancak etkinlikte bir modelin tanıtılmamış olması ya da Tesla'nın bugüne kadar neler başardığına dair detaylı bilgi verilmemesi yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Yakın geleceğe dair umut vaat eden yeniliklerin tanıtılamaması nedeniyle Tesla hisseleri sunumun ardından yüzde 7 düştü.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Angela Merkel Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Cem Yılmaz Hazal Kaya İlker Kaleli
Spor Sörloth Erol Bulut Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 04:27:03. #1.14#
title