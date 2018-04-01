Tesla 123 Bin Model S Aracını Geri Çağırdı, Sebebi İse Cıvata Paslanması

Tesla 2016 Nisan Öncesi Üretilen 123 Bin Model S aracını Geri Çağırdı!



Tesla 123 Bin Model S Aracını Geri Çağırdı, Tesla'dan Büyük Geri Çağırma, nedeni ise ilginç.

Tesla soğuk iklimlerde direksiyon cıvataları paslanabilir diye 123 bin aracını geri çağırdı.

Elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen şirket olan Tesla, Model 3 üretim talebini karşılamak için harıl harıl çalışırken, bir yandan da daha önce üretilen otomobilleri etkileyen bir sorunla uğraşıyor.

Bugün, Nisan 2016'dan önce inşa edilen her Model S'i etkileyen bir geri çağırma duyurdu. Dünya çapında yaklaşık 123 bin aracını yeni hidrolik direksiyon cıvataları ile güçlendirmek istiyor. Zira eski cıvatalar özellikler soğuk iklim koşullarında aşırı korozyona uğrayıp, paslanıyor.

Tesla 123 Bin Model S Aracını Geri Çağırdı, Sebebi ise Cıvata Paslanması, Araçların Yüzde 0,2'si etkilenmiş olsa da Tesla geri çağırıyor



Soğuk iklimlerde yolları açmak için kullanılan tuzları biliyorsunuz, özellikle kalsiyum veya magnezyum yol tuzlarını sıklıkla kullanan yerlerde Nisan 2016 Öncesi bir Tesla Model S kullanıyorsanız, bu değişikliği hemen yapmanızda fayda var.

Tesla bu geri çağırma işlemini daha öncekilerde olduğu gibi araçlarının yüzde 0,2'den daha azını etkileyecek olmasına rağmen yapıyor. Araç sahiplerine gönderilen e-postada, söz konusu cıvataların arızalanması durumunda bile direksiyonun çalışmaya devam edeceğini ancak güç desteğinde kayıp olabileceğini açıkladı.

Tesla araçların serviste bir saatten az bir sürede bu değişikliği yapılacak diyor.

Tesla

Bloomberg, Electrek, Tesla Motors Club, Reuters



https://www.teknotalk.com/tesla-123-bin-model-s-aracini-geri-cagirdi-62907/