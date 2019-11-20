TESK Genel Başkanı Palandöken: "Konut kredi faizlerindeki düşüş yeterli değil"

20.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:05

Halen satılmayan binlerce konut olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düşen konut kredi faizlerine rağmen Ekim ayında Eylül ayına göre satışlar azalırken halen de satılmayan binlerce konut var. Mevcut uygulanmakta olan konut kredi faizleri halen yüksek. Şöyle ki geçmiş yıllarda uygulanan 0,60, 0,61 ve 0,67 seviyelerindeki konut kredi faizlerine mutlaka geri dönülmeli. Bir başka önemli konu ise kredi faizlerinin 0,99 seviyelerine çekilmesinin ardından konut sahipleri fiyatları gereksiz yere artırdılar. Konut sahiplerinin amacı üzüm yemek olmalı. Faizlerin düşmesini fırsat bilip fiyatların artırılması piyasalara olumsuz etkiledi ve beklenen satışlar gerçekleşmedi" dedi.



Konut satışlarının kısa vadede bir yükselme yaşadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faizlerin düşmesi ile konut kredilerinde de faizler yüzde 1'in altına düştü. Öyle ki bankalar yüzde 0,98 ile yüzde 0,99 oranında faiz ile konut kredisi veriyor. Fakat bu olumlu durum, bir anlık yükselme dışında kalıcı ve sürekli artan satışlara neden olmadı. 3. çeyrekte konut satışları 2. çeyreğe göre yüzde 44, Eylül ayındaki satışlar Ağustos ayına göre yüzde 30 arttı. Fakat Ekim ayında Eylül ayına göre konut satışları 4 bin azaldı. Faizlerin düşmesi tabii ki vatandaşı da, piyasaları da olumlu etkiledi ve satışlarda bir yükselme yaşandı ancak bu yükselen satışlar çok kısa süreli bir ivmeye sahip. Henüz satılmayan en az 500 bin konut varken bu faizler geçmiş dönemlerde denendiği gibi yüzde 0,60 seviyelerine çekilmeli" diye konuştu.



"Konut sahipleri de konut fiyatlarında indirime gitmeli"



Bankalarla birlikte konut sahiplerinin de fiyatlarda indirime gitmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "İnşaat sektörünün canlanması, vatandaş ve esnafımızın daha kolay bir şekilde ev sahibi olması için bankalar konut kredi faizlerini dişe dokunur seviyeye çekmeli. Öte yandan konut fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 arttı. Mülk sahipleri faizler düştüğü için konut fiyatlarını artırmamalı. Hem bankalar faizlerde hem mülk sahipleri fiyatlarda indirime giderse ancak o zaman inşaat sektörü de piyasalar da canlanır" ydysç - ANKARA

Kaynak: İHA