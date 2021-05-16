TESK Genel Başkanı Palandöken: "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz oldu"

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil" dedi.

Covid-19 pandemisi döneminde sağlanan desteklere değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil" açıklamasında bulundu.

Her meslekte olduğu gibi ulaştırma sektörünün de çok yoğun şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Havayoluna hiçbir kısıtlama getirilmez iken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi artık esnafımızın taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir. Pandemi ile tam mücadele edilecek ise hafta içi zincir marketlerde uygulanan bir günlük indirim kampanyalarının bir haftaya yayılması engellenerek bu dönemde indirim kampanyaları tamamen kaldırılmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milyonlarca esnaftan ortak çağrı: Pazartesi gelmeden kafalardaki soru işaretlerini giderin
Milyonlarca esnaftan ortak çağrı: Pazartesi gelmeden kafalardaki soru işaretlerini giderin
THY, İngiltere uçuşlarını geçici süreyle durdurdu
THY, İngiltere uçuşlarını geçici süreyle durdurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Kenan Doğulu Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz oldu" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 13:59:08. #1.15#

title