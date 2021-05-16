TESK Genel Başkanı Palandöken: "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil" dedi.

Covid-19 pandemisi döneminde sağlanan desteklere değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil" açıklamasında bulundu.

Her meslekte olduğu gibi ulaştırma sektörünün de çok yoğun şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Havayoluna hiçbir kısıtlama getirilmez iken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi artık esnafımızın taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir. Pandemi ile tam mücadele edilecek ise hafta içi zincir marketlerde uygulanan bir günlük indirim kampanyalarının bir haftaya yayılması engellenerek bu dönemde indirim kampanyaları tamamen kaldırılmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı