Tersanelerin canlanması için adım atıldı
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Tersanelerin canlanması için adım atıldı

Tersanelerin canlanması için adım atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Tersaneler Bölgesi'nin eski canlılığına kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Tersaneler Bölgesi'nin eski canlılığına kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beraberinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Sezer, Mehmet Yiğitoğlu, Kemal Demirtaş, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz ve Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ile birlikte, Tersaneler Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada 3 tersanenin yetkilileriyle görüşen Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindeki heyet; başta sipariş ve istihdam olmak üzere tersanelerin eski hareketli günlerine dönmesi için başlatılan girişimlerin olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade ettiler.

Ustaoğlu Gemi Tersanesi ortağı Kamil Ustamehmetoğlu, Genel Koordinatör Avni Biçer, UMO (Ustamehmetoğlu) Tersanesi sahibi Adem Ustamehmetoğlu ve Medyılmaz Tersanesi sahibi Hasan Yılmaz'ın oğlu Hamza Yılmaz ile görüşen heyet; sektörün sıkıntı ve taleplerini birinci ağızlardan dinleyerek, sıkıntıların aşılmasına yönelik istişarelerde bulundular. - ZONGULDAK

Tersanelerin canlanması için adım atıldı
Tersanelerin canlanması için adım atıldı
Tersanelerin canlanması için adım atıldı
Tersanelerin canlanması için adım atıldı
Tersanelerin canlanması için adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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