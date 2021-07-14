Terra (LUNA) nedir? Güncel Terra (LUNA) yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan kripto para birimlerinin sınırsız faydalarını, itibari para birimlerinin fiyat istikrarı ile birleştirdiğini belirterek, fiat para birimlerine sabitlenmiş stablecoin kullanımı ile kendini diğerlerinden ayırmayı hedefliyor. Talebine göre otomatik olarak sabit değerli kripto para arzını ayarlayan bir algoritma sayesinde bire bir sabit fiyat özelliğini koruyor. Terra (LUNA) nedir? Güncel Terra (LUNA) yorum ve grafiği

Bugün için Terra fiyat $7,16 24 saatlik ticaret $327.111.939 hacmiyle şeklindedir. Fiyat son 24 saatte -8.4% azalmıştır. Dolaşımdaki arz 420 Milyon LUNA coin ve a maksimum 996 Milyon arzına sahiptir.

TERRA (LUNA) NEDİR?

Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş stablecoin kullanan bir blockchain protokolüdür. Tanıtım belgesine göre Terra, itibari para birimlerinin fiyat istikrarını ve geniş kapsamlı benimsenme özelliğini, Bitcoin (BTC) altyapısındaki sansür engelleme gücüyle birleştirirken hızlı ve uygun fiyatlı anlaşmalar sunuyor.

Terra'nın geliştirilmesine Ocak 2018'de başlandı ve mainnet'i resmi olarak Nisan 2019'da kullanıma açıldı. Eylül 2020 itibarıyla Terra; ABD dolarına, Güney Kore wonuna, Moğolistan tuğriğine ve Uluslararası Para Fonu'nun para birimi sepetine sabitlenmiş stablecoin'ler sunuyor ve ek seçenekler eklemeyi hedefliyor.

Terra'nın yerel tokeni LUNA, protokolün sabit değerli kripto paralarının fiyatını stabilize etmek için kullanılıyor. LUNA sahipleri ayrıca, yönetişim teklifleri sunabiliyor ve oy kullanabiliyor.

TERRA KURUCUSU KİM?

Terra, Ocak 2018'de Daniel Shin ve Do Kwon tarafından kuruldu. İkili, blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin hızla benimsenmesinden istifade ederek, fiyat istikrarı ve kullanışlılık sunacak biçimde projeyi tasarladı. Kwon, Terra'nın arkasındaki şirket olan Terraform Labs'de CEO görevini üstlendi.

PTerra'yı geliştirmeden önce Shin, önemli bir Güney Kore e-ticaret platformu olan ve TMON olarak da bilinen Ticket Monster'ın kurucu ortaklığını ve yöneticiliğini yaptı. Ardından tam işlevsel şirketler inşa etmek için girişimcilerle çalışan bir startup inkübatörü olan Fast Track Asia'nın kurucu ortaklığını yaptı.

Kwon, bundan önce, merkeziyetsiz kablosuz örgüsel ağ oluşturma çözümleri sunan bir startup olan Anyfi'yi kurdu ve CEO olarak çalıştı. Kwon; Microsoft ve Apple için yazılım mühendisi olarak da çalışmıştı.

TERRA NEDEN FARKLI?

Terra, kripto para birimlerinin sınırsız faydalarını, itibari para birimlerinin fiyat istikrarı ile birleştirdiğini belirterek, fiat para birimlerine sabitlenmiş stablecoin kullanımı ile kendini diğerlerinden ayırmayı hedefliyor. Talebine göre otomatik olarak sabit değerli kripto para arzını ayarlayan bir algoritma sayesinde bire bir sabit fiyat özelliğini koruyor. Bunu gerçekleştirmek için, LUNA sahiplerini, ihtiyaç duyulduğunda talebi karşılamak amacıyla sabit değerli kripto para arzını genişletmek ya da kısmak adına LUNA ve sabit değerli kripto paraları kârlı döviz kurlarında takas etmeye teşvik ederek başarıyor.

Terra, özellikle Asya Pasifik bölgesinde, ödeme platformlarıyla birçok ortaklık kurdu. Temmuz 2019'da Terra, Güney Kore merkezli bir mobil ödeme uygulaması olan Chai ile uygulamayı kullanarak e-ticaret platformlarında yapılan satın alımların Terra blockchain ağı üzerinden işleneceği ortaklığını duyurdu. Her işlem, işletme sahibine kesilen (ortalama) yüzde 2-3'lük bir ücrete tabi.

Ek olarak Terra, benimsenmesini destekleyen bir işletmeler ve platformlar grubu olan Terra Alliance tarafından da destekleniyor. Şirket, Şubat 2019'da 10 farklı ülkeden, 45 milyonluk kullanıcı tabanını temsil eden ve 25 milyar dolarlık gayrisafi mal değerine sahip e-ticaret platformlarının, birliğin üyeleri olduğunu duyurdu.

PİYASADA KAÇ TERRA (LUNA) COİN VAR?



Terra, 1 milyar tokenlik arza sahip. Eğer bu sayı geçilirse, arz denge düzeyine geri düşene kadar LUNA yakılıyor. Yeni LUNA tokenleri, protokolün algoritması üzerinden Terra sabit değerli kripto paralarının fiyatını korumak için ihtiyaç duyuldukça üretiliyor.

LUNA, ilk olarak Binance, OKEx ve Huobi gibi büyük borsaların yatırım şubelerinin dahil olduğu ilk yatırımcılar için özel bir token satışında satın alınabilirdi. Satış, Ağustos 2018'de sona erdi ve sonuç olarak Terra, 32 milyon dolar topladı. Satış için üretilen 385.245.974 LUNA'nın yüzde 10'u Terraform Labs için, yüzde 20'si çalışanlar ve projeye katkı sağlayanlar için, yüzde 20'si Terra Alliance için, yüzde 20'si fiyat istikrarı rezervleri için, yüzde 26'sı proje destekçileri için ve yüzde 4'ü başlangıç likiditesi için ayrıldı.

TERRA AĞI GÜVENLİ Mİ?

Terra blockchain, LUNA token sahiplerinin, işlemleri doğrulamak için tokenlerini teminat olarak hisse haline getirildiği ve yatırılan LUNA miktarına bağlı olarak ödül aldıkları, Tendermint tabanlı bir hisse ispatı konsensüs algoritması ile korunuyor. Token sahipleri, kendileri adına işlemleri doğrulamak için başka kullanıcılara temsil yetkisi verebiliyor ve böylece üretilen geliri paylaşılabiliyor. Terra, ağı güvende tutmaya yardımcı olmak için kullanılabilecek uygulamalar hakkında doğrulayıcı düğümlere (node) rehberlik de sunuyor.

Terra'nın mainnet'i başlatıldıktan kısa süre sonra Mayıs 2019'da, blockchain doğrulama ve savunma test şirketi CertiK, şirketin güvenlik kontrolünü tamamladı. Piyasa manipülasyonuna karşı test etmek için ekonomik modelini, mimarisini ve kodlama dilini inceledi. CertiK, Terra'nın "modellemesi ve matematiksel mantığının iyi olduğu" kanısına vardı, ancak blockchain'in performansına yorum yapmadı.

TERRA (LUNA) NEREDEN ALINIR?

Terra'nın yerel tokeni LUNA, itibari (fiat) para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve diğer kripto para birimlerine karşılık ticaretinin yapılabildiği Huobi, Bitfinex ve Upbit dahil olmak üzere birçok kripto para borsasında listelenmiş durumda.