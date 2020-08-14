HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Termal kente yarı olimpik yüzme havuzu

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın turistik Eynal Kaplıcaları'na olimpik yüzme havuzu yapılacağı bildirildi.

Termal kente yarı olimpik yüzme havuzu
14.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:03

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın turistik Eynal Kaplıcaları'na olimpik yüzme havuzu yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yarı olimpik yüzme havuzu projesinde sona yaklaşıldığının belirtti. Başkan Biçer "Eynal Kaplıcaları'nda yapılmasını planladığımız, 3 milyon 500 bin TL hibe destekli yarı olimpik yüzme havuzu projemizle ilgili bilgi alış verişinde bulunmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı Bekir Demir'i ziyaret ettik. Hizmet ve yatırım atağı ile Eynal Kaplıcaları'nı olması gereken yere getirmeye çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Dünya
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Kenan Doğulu Yeşim Salkım
Spor Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Süleyman Seba
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Termal kente yarı olimpik yüzme havuzu - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:15:49. #1.15#
title