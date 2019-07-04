Tercih danışmanlık büroları kuruldu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner tercih danışmanlık büroları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 ortaokulda Merkezi Sınav Tercih Danışmanlık Büroları, 6 lisede ise YKS için tercih danışmanlık bürolar kuruldu.

Temel eğitimi ve ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler tercih danışmanlık bürolarını ziyaret ederek burada kurulan uzman öğretmenlerden gerekli bilgileri alarak tercihlerini yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için tercihler 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İlçemizde öğrencilerimizin sağlıklı bir tercih yapmaları için Rehber Öğretmenlerimizden oluşan 14 komisyon kuruldu. Bu komisyonların kurulduğu okulların listesini www.Kahta.meb.gov.tr adresinde duyurular kısmında yayımladık.

Ortaöğretimini tamamlayıp üniversitede okuyacak olan öğrencilerimiz için de yine aynı uzman ekiplerden oluşan komisyonlarımız 6 okulumuzda hizmet veriyor. Bu okulları da öğrencilerimiz web sitemizden öğrenebilir.

İlçemizde 2 okuldaki 210 kontenjana merkezi sınavla öğrenci alınacak, öğrencilerimiz bu okullara belirlenen kontenjanlar, puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecekler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA