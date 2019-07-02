Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.

Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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