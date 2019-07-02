Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.
Kaynak: Dunya.com
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