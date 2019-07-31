Teniste çalışmalar tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından organize edilen tenis yaz okulu antrenmanları devam ediyor.

31.07.2019 16:30
Teniste çalışmalar tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından organize edilen tenis yaz okulu antrenmanları devam ediyor.

Bu kapsamda tenis çalışmaları Hacı Mehmet Sabancı Lisesi Spor Salonu'nda antrenör Tuğçe Kartal yönetiminde aralıksız sürüyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.

Tenis antrenörü Kartal, antrenmanların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade etti. Sivas'taki tenisin altyapısının sağlam olduğunu ifade eden Kartal, tüm çocukları ve gençleri tenis oynamaya davet etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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