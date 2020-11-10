Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum
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Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum

10.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:39

Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle henüz 19 yaşında tenis kariyerini noktalayan ve modellik yapmaya başlayan Sofya Zhuk, paylaştığı yarı çıplak pozuna yapılan binlerce hakaret içerikli yoruma tepki gösterdi.

Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanmasına karşın yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Sofya Zhuk, Amerika'ya yerleşerek modellik yapmaya başladı.

Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum

Birçok markayla işbirliği yapan eski sporcu, sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak pozlarını paylaşıyor. Zhuk'un bu pozları binlerce beğeni almasına karşın güzel model birçok hakaret ve nefret dolu maille karşı karşıya kaldı.

Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum

"BU TARZ TEPKİLERİ ANLAYAMIYORUM"

Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini söylerken, "Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum ve bu tarz pozlar paylaşmam gayet normal ancak insanların bu şekilde tepki vermesini anlayamıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 1999 doğumlu Sofya Zhuk'un Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum
Haber Yorumları (3)
SELİM: türkiyede olsa övgüler dizilirdi yabancılar daha ahlaklı
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KEMALİST: gayet te su gibi hatun her türlü gideri var
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0131: su akar yolunu bulur, sen önüne cikan odunlara takilma. . . kismetinde varsa dogru yoluda bulursun. . .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 17:02:19. #1.14#
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