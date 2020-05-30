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Tenisçi Fognini ameliyat edilecek

Erkekler dünya sıralamasının 11. basamağındaki İtalyan tenisçi Fabio Fognini, ayak bileklerindeki sakatlıklar nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

Tenisçi Fognini ameliyat edilecek
30.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:39

Erkekler dünya sıralamasının 11. basamağındaki İtalyan tenisçi Fabio Fognini, ayak bileklerindeki sakatlıklar nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

Fognini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır sol, 2 yıldır da sağ ayak bileğindeki ağrılarla baş etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, iki ayak bileğinden de artroskopik operasyon geçireceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart başından beri ara verilen profesyonel turnuvaların ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

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