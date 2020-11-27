Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'da Özlem Uslu finalde
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'da Özlem Uslu finalde

27.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:11
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'da Özlem Uslu finalde

Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Soul Entertainment Group'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF)...

Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Soul Entertainment Group'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler turnuvası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'da milli sporcu Özlem Uslu adını finale yazdırdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla azimle mücadele ederken yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Rumen raket Maria Sara Popa'yı 6-7, 6-3, 6-2 ile mağlup eden 16 yaşındaki sporcu Özlem Uslu finale yükseldi. 8 ITF Gençler kupası sahibi Özlem yarın 12.00'de başlayacak final karşılaşmasında Rus raket Ksenia Zaytseva ile 9. kupası için kozlarını paylaşacak. Erkekler finalinde ise 1 numaralı seri başı Moldovalı tenisçi Ilya Snitari ve Macar raket Zsombor Velcz şampiyonluk için mücadele edecek. 12.00'da başlayacak final karşılaşmasının bitiminde gerçekleşecek ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagöl ve Esenyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Şahin katılım gösterecek.

Çiftlerde Melis Ayda Uyar Rus partneri Volgapkina ile şampiyon

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'ın çiftler finalinde ise bir diğer milli sporcu Melis Ayda Uyar Rus partneri Kristina Volgapkina ile şampiyonluğa ulaştı. Uyar/Volgapkina çifti set kaybı yaşamadan geldikleri final mücadelesinde 3 numaralı seri başı Rus tandem Elizaveta Gavrilova/Ekaterina Maklakova 6-7, 6-0,10-7 mağlup etti. Melis bu zaferle çiftlerde 8. ITF Gençler kupasını İstanbul'da kaldırdı. Turnuvanın çift erkekler şampiyonu ise Nicolas Cortes Campos/Nikolay Nedelchev çiftini 6-0, 6-2 ile yenen Amerikalı Samir Banerjee/Ozan Çolak çifti oldu. - İSTANBUL

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup'da Özlem Uslu finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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