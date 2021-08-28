Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor
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Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor

Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Bahçeşehir Tenis kortunda sona gelindi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Bahçeşehir Tenis kortunda sona gelindi. Taban boyası yapılan kort kısa süre sonra vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcular için çalışmalarını hızlandırdı. Spor alanlarının artırılması için daha önce yapılan binalara ek olarak Bahçeşehir bölgesinde yapımı tamamlanan Kapalı Tenis kortunda da son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kortun taban boyama çalışmalarını yapan ekiplerin çalışmasını tamamlamasının son eksiklikler giderilecek ve vatandaşların kullanımına açılacak. - DÜZCE

Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor
Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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