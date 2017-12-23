Tenis: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda Pemra Özgen, erkeklerde Altuğ Çelikbilek mutlu sona ulaştı.



Adana Atlı Spor Iliescu Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen şampiyona final maçlarıyla sona erdi.



Tek kadınlar finalinde Pemra Özgen, rakibi İpek Öz'ü 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Pemra Özgen, kariyerindeki 10'uncu Türkiye şampiyonluğunu kazandı.



Şampiyonada tek erkekler finalinde Altuğ Çelikbilek ile Sarp Ağabigün karşılaştı. Rakibini 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-1 yenen Altuğ Çelikbilek şampiyon oldu.



Organizasyonda çift kadınlarda İpek Öz-Melis Sezer, rakipleri Deniz Çömlek-Melis Ayda Uyar'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon olma başarısı gösterdi.



Çift erkeklerde ise Gökberk Ergeneman-Barkın Yalçınkale, rakipleri Mert Naci Türker-Koray Kırcı'yı 6-4 ve 3-0 setlerle 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.



Şampiyonluğa ulaşan sporcular, düzenlenen törenle kupalarını aldı.