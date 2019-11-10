Tenis: ATP Finalleri

10.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:30

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Sırp Novak Djokovic, İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 50'ncisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Bjorn Borg Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.

Bir saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, sezon sonu turnuvasına galibiyetle giriş yaptı.

Kaynak: AA