Tencent, İngiliz oyun şirketi Sumo Group'u 1.27 milyar dolara satın aldı!
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Tencent, İngiliz oyun şirketi Sumo Group'u 1.27 milyar dolara satın aldı!

Tencent, İngiliz oyun şirketi Sumo Group'u 1.27 milyar dolara satın aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tencent gücüne güç katmaya devam ediyor

Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan Çin devi Tencent, geçtiğimiz senelerde hisselerinin %8'ini aldığı İngiliz oyun şirketi Sumo Group'un tamamını 1.27 milyar dolara satın aldı. Reuters haber ajansının da belirttiği üzere Crackdown 3, , HITMAN, HITMAN 2 ve Mafia III: Definitive Edition gibi oyunların geliştiricisi Sumo Digital, Tencent Games bünyesine dahil oldu.

Sumo Group Yönetim Kurulu Üyesi Ian Livingstone:

"Sumo Yönetim Kurulu olarak, şirketin Tencent'in geniş video oyunu ekosisteminden, kanıtlanmış endüstri uzmanlığından ve stratejik kaynaklarından yararlanacağına olan inancımız tam."

Halihazırda dünyanın en güçlü oyun şirketi olan Tencent'in Activision Blizzard, Ubisoft, Paradox ve Epic Games gibi popüler şirketlerde de yatırımı bulunuyor. Yüzdeler şu şekilde:

Riot Games (%100)

Epic Games (%40)

Dontnod (%23)

Activision Blizzard (%5)

Ubisoft (%5)

Paradox (%5)

Geçtiğimiz aylarda Electronic Arts'ın bir diğer İngiliz oyun şirketi Codemaster'ı 1.2 milyar dolara satın almasından sonra Tencent'in bu hamlesi oyun sektöründeki en büyük anlaşmalardan birini oluşturuyor. 2003 yılında kurulan Sumo Group, ilk başta diğer geliştirici şirketlerin oyunları üzerinde çalışıyordu. Sega, Sony ve IO Interactive için Sonic, Hitman ve LittleBigPlanet gibi oyunları geliştirdikten sonra şirket kontrolü kendi eline almış ve bağımsız projeler üzerine odaklanmıştı.

Kaynak: Playerbros

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