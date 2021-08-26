Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz

Şampiyonlar Ligi grup aşaması etabı kura çekimi bu akşam İstanbul'da gerçekleşiyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. torbada yer alıyor. Bu sezonki torbalarda neredeyse hiç kolay takım yok.