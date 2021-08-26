Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
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Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi grup aşaması etabı kura çekimi bu akşam İstanbul'da gerçekleşiyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. torbada yer alıyor. Bu sezonki torbalarda neredeyse hiç kolay takım yok.

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz

Siyah-beyazlılar, 4. torbada yer alacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR

İşte Devler Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica

4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz - Haberler Spor
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