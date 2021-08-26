Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
Şampiyonlar Ligi grup aşaması etabı kura çekimi bu akşam İstanbul'da gerçekleşiyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. torbada yer alıyor. Bu sezonki torbalarda neredeyse hiç kolay takım yok.
Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Siyah-beyazlılar, 4. torbada yer alacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR
İşte Devler Ligi'nde torbalar:
1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting
2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund
3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica
4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff