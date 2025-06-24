Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan temmuz zammıyla beraber asgari ücret için beklentiler arttı. Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi 2025?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?

2025 Ocak ayı itibarıyla brüt 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL ödenen asgari ücret için birçok kesimin zam bekleyişi son bulmuş değil.

Son olarak 2023'te ara zam gündeme gelmişti. Bu sene ise konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kesin bir açıklamada bulunmadı. Ancak Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." sözlerine yer vermişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için" Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.