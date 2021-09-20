TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

Ardahan'da hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunulan şüpheli, TEMA'ya yaptığı 5 bin liralık bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Ardahan'da hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunulan şüpheli, TEMA'ya yaptığı 5 bin liralık bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte oturan müşteki H.K, şüpheli U.A'nın gürültü çıkararak kendisini sesli taciz ettiği iddiasıyla Ardahan Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine savcılığa bağlı uzlaştırma bürosu görevlilerinden Ülker Uğurlu, taraflar ile iletişime geçti.

Uğurlu taraflarla yaptığı görüşme sonucu H.K'nin de onayıyla U.A'nın TEMA'ya 5 bin liralık bağış yapmasını sağladı.

U.A'nın bağışına ilişkin makbuzu uzlaştırma bürosuna ibraz etmesi üzerine H.K. de şikayetinden vazgeçti.

Bunun üzerine hakkında dava açılmayan şüpheli U.A. böylece "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan yargılanmadı.

Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Bensu Soral Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Muslera Burak Elmas Alex Teixeira Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:00:09. #1.17#