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TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden 'nın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: Dunya.com

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