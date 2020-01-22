TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.
22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: Dunya.com