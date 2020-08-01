TEM'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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TEM'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran ve ona yardım etmek için bekleyen araca, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın çarpması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
01.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:09

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran ve ona yardım etmek için bekleyen araca, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın çarpması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mikail Oğuz idaresindeki Citröen marka 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki Fiat marka 34 JY 06 48 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran Necati Turgay Şener idaresindeki Fiat marka 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine, Kerem Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 şeride düşürülen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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