Telepati ile düşünce transferi mümkün!

Her insan farkında olarak ya da olmayarak telepatik yetenekler sergiler. Örneğin kapı zili çalıyordur ve o anda kapıyı çalan kişinin kim olduğunu hissedersiniz ya da çalan telefonun kim tarafından edildiği bir anda içinize doğar. Üstelik böyle durumlar çoğu kişinin başına mutlaka bir kere de olsa gelir.

Telepati, kısaca uzak hissetme halidir. Bir çeşit düşünce transferidir. Düşünce aynı madde ve ışık gibi atomun en küçük parçacıkları olan kuant taneciklerinden oluşan bir enerjidir. Her ne kadar elimizde tutamasak da gözümüzle göremesek de düşünce enerjiden oluşan bir maddedir. Dolayısıyla düşünce de atomlardan oluşur. Söylediğimiz her kelime gibi düşündüğümüz her şey evrende kendine yer bulur. Eğer uygun verici ve alıcılar mevcutsa mekan ve zaman tanımaz. Eğer telepatik gücünüz var ise, ABD'de yaşayan bir yakınınızla iletişim kurabilir, ona mesaj gönderebilirsiniz.

TELEPATİ YETENEĞİ GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Telepati yeteneğini geliştirmek için birçok teknik mevcuttur. Bu konuda basitten başlayarak zorlaşan ve 4 aşamadan bir teknikten söz etmek mümkündür. Bunun için yaklaşık bir kitap sayfası büyüklüğünde üç tane karton alın. Birine üçgen, birine daire öbürüne ise kare çizin. Sonra telepati egzersizi yapacağınız kişi ile karşılıklı oturun. Elinize aldığınız kartonların şekillerini birbirinize göstermeden trans haline geçin. Verici pozisyonunda olan kişi, şekle bakıp yoğunlaşarak düşüncesini beyinden beyne alıcıya göndermeye çalışsın. Bu esnada alıcı da vericiden gelen sinyalleri konsantre olarak algılamaya çalışmalı. Adeta beyinden beyne köprüsel bir yol olduğunu ve bilgilerin bu yol aracılığıyla aktığı düşünülmeli. Böyle üç şekilden oluşan telepati çalışmalarını düşünce transferi gerçekleştirinceye kadar sabırla sürdürmelisiniz. Zira bu aşamayı geçmeden diğer kademelere çıkamazsınız.

ZİHİNSEL MESAJ YOLLAMAK İÇİN…

Telepatinin temel amacı olan düşünce transferi, telepati yeteneğinin geliştirilmesiyle mümkün hale gelebilir. Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanan bir durum olmasa da bilinçaltının mükemmel ve sınırsız gücü düşünüldüğünde neden olmasın.

Bunun için ikinci aşama egzersizlere geçilebilir. İkinci aşamada birden ona kadar yazılmış kartonlar kullanmalısınız. Bunu da geçtikten sonra üçüncü aşamada da 52 farklı kağıttan oluşan iskambil kağıtlarını kullanın. Uzun süren çalışmalar sonunda eğer bu aşamayı geçerseniz telepati yeteneğinizi ve beyin gücünüzü mükemmel seviyeye çıkarmışsınız demektir. Artık bu seviyede istediğiniz kişilere zihinsel mesaj yollayabilir ve onları etkileyebilirsiniz. Dördüncü ve son aşamada ise telepatik kelime ve cümle transferi gerçekleştirilir. Vericinin beyninden geçen düşünceler alıcı tarafından aynen hissedilir ve beyin okuması gerçekleşir. Gelinen bu aşama telepatik yeteneğin zirvesidir. Araya mekan ve mesafeler bile girse yoğunlaşıp konsantre olduklarında alıcı ve verici birbirleriyle zihinsel yolla konuşabilirler.

TELEPATİ Mİ SEZGİ Mİ?

Sezgi duygusu da bir telepatik bir yönelimdir. 'Aklıma gelen başıma geldi' söylemlerini siz de çok duymuşsunuz ya da yaşamışsınızdır. Güçlü bir sezgi kabiliyeti, kişinin hayatını yönlendirmesinde her alanda başarılı biri olmasında, muhtemel tehlikeleri zamanında önlemede ciddi bir şekilde işe yarar. Zaten içimizde var olan telepatik gücünzü geliştirdikçe zamanla sezgisel iç sesinizi daha iyi duyacak ve mantıklı çıkarımlar yapacaksınız.

TELEPATİK ETKİLEME…

Etrafınızı saran biyomanyetik auranız, diğer kişileri etkilemede önemli rol oynar. Zihnimizin derinliklerinde bulunan telepatik gücünüzü geliştirmek ve bunları iş ve özel hayatınızda kullanmanız mümkündür. Yapacağınız şey sadece istemek ve yoğunlaşmaktadır. Oldukça güzel ve çekici bir kadının görece çirkin bir erkeğe aşık olduğunu görüp şaşırabilirsiniz. Bunun tersini de görmek mümkündür. Etrafınıza baktığınızda böyle örnekleri sıkça görebilirsiniz. Bunların çoğu, kişilerin güçlü telepatik yeteneklerini kullanmaları sayesindedir. Fiziksel yapınız, yaşınız, parasal gücünüz ve konumunuz ne olursa olsun istediğiniz kişiyi telepatik güçlerinizle kendinize bağlayabilir, sıkı iki arkadaş olabilirsiniz.

BİLİNÇALTININ ETKİ GÜCÜ EN ÇOK SABAH VE AKŞAM ORTAYA ÇIKIYOR

Eğer telepatik enerjinizi yakınlaşma amacıyla kullanmak istiyorsanız her sabah ve akşam iki defa 5'er dakikalık telepatik etkileme transına girmeniz gerekir. Trans için en uygun zamanlar sabah uyanır uyanmaz henüz uyku mahmurluğu içinde veya akşam yatmadan hemen öncedir. Bilinç hali tam olarak yerine gelmeden yapılan telepatik yönelimler, çok daha etkilidir çünkü böyle zamanlarda bilinçaltınızdaki güç daha etkilidir. Bu noktada yakınlaşmak istediğiniz kişiye odaklanarak ve ona zihinsel olarak kilitlenerek onu sevdiğinizi ve değer verdiğinizi düşünün. Böyle telepatik etkileme seanslarına en az 3 hafta devam etmelisiniz. Sonuç aldığınızı ve o kişinin sizi aramaya başladığını mutlulukla görebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler