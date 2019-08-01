Teksüt Bandırma BK, Jaime Smith ile anlaşmaya vardı

Teksüt Bandırma BK geçen sezonu İtalya Basketbol Ligi takımlarından Dinamo Sassari'de geçiren ABD'li oyuncu Jaime Smith ile anlaştı.

Geçen sezon Dinamo Sassari forması giyen 30 yaşındaki oyun kurucu, İtalya liginde final oynadığı sezonda çıktığı 38 karşılaşmada 11.4 sayı, 1.4 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları ile mücadele etti. Jaime Smith, takımı ile birlikte FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yaşarken, çıktığı 17 karşılaşmada 11.9 sayı, 1.9 ribaund ve 5 asist ortalamaları ile sezonu tamamladı.

Transferle ilgili Teksüt Bandırma BK'dan yapılan açıklamada, "Jaime Smith'e kulübümüze hoş geldin diyor; Teksüt Bandırma BK forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: DHA