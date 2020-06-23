Teknosa'da Babalar Günü harcamaları yüzde 71 arttı Teknosa'da bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri arasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 71 artış yaşandı.

Teknosa'da bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri arasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 71 artış yaşandı.

Teknosa'dan Babalar Günü alışveriş verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl babalara hediye tercihlerinde teknoloji ürünlerine ilgi rekor seviyeye ulaştı.

Mağazalar ve online kanallar toplamında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 arttı. Salgın sürecinde yükseliş gösteren teknoloji ihtiyaçları için online alışverişe yönelen tüketiciler, Babalar Günü sürecinde de teknosa.com'u tercih etti ve sitede 4 kattan fazla ürün satıldı.

Babalar Günü dönemindeki teknoloji alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler akıllı telefonlar oldu. Notebooklar, LCD televizyonlar, saç ve sakal kesme makineleri, akıllı saatler, tabletler ve gaming ürünleri de çok satan hediyeler arasında yerini aldı. Teknoloji alışverişlerinde dönemsel sepet ortalaması ise geçen yıla göre 2 kat arttı.

Kaynak: AA