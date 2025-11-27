Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı başında duyurduğu Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Buna göre 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranı yüzde 25,49 oldu. Oranın netleşmesiyle birlikte, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücretinin yeni yıldaki tutarı da şekillenmeye başladı.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ "57 BİN 241 TL" OLACAK

Belirlenen artış oranı doğrultusunda IMEI kayıt ücretinde önemli bir yükseliş yaşanacak. Bu yıl 45 bin 614 TL olarak uygulanan ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla 57 bin 241 TL seviyesine yükselecek. IMEI kaydını zam gelmeden yaptırmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirtildi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?

IMEI kaydı için vatandaşların T.C. kimlik numarası ve cihazın IMEI bilgisini beyan etmeleri gerekiyor. Ödeme işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Cep Telefonu Harcı Ödeme" ekranı üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ücret yatırıldıktan sonra cihazın kaydı tamamlanmış oluyor.