YTÜ Yıldız Teknopark, Üsküp'te Yeni Ofis Açıyor

YTÜ Yıldız Teknopark Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam'daki uluslararası ofislerinin ardından Üsküp'te ofis açıyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi (International Balkan University – IBU) ile yapılan iş birliği kapsamında açılacak olan Üsküp Ofisi, Türk girişimciler için Balkanlar'da yeni bir merkez olacak.

IBU'nun Üsküp kampüsünde yer alacak YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisi, Teknopark'ın halihazırda yürüttüğü tüm uluslararası operasyonların yeni durağı olarak hizmet verecek. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye'deki firmalar, Kuzey Makedonya'da ofis açma, proje yürütme ve bölgesel iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak. Ofis bünyesinde faaliyet gösterecek girişimciler, Balkan pazarına kolay erişim imkanı kazanırken, üniversitenin sunduğu altyapıdan da yararlanabilecek.

Düzenlenen imza törenine ayrıca, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Törenin ardından, üniversitenin bilimsel altyapısı tanıtılırken potansiyel iş birliği alanlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme turu da gerçekleştirildi.

İş birliğine ilişkin yapılan değerlendirmede Üsküp ofisinin sadece Yıldız Teknopark'ın değil, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik gücünün Balkanlar'a açılan kapısı olduğu vurgulandı. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile kurulan bu köprünün girişimciler için yeni fırsatları beraberinde getireceği belirtilirken, iş birliğinin ayrıca akademik bilgi birikimi ile inovasyon ekosistemini bir araya getirerek ortak bir değer yaratacağı belirtildi.

YTÜ Yıldız Teknopark, İstanbul'daki faaliyetlerinin yanı sıra Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam ofisleriyle global bir teknoloji ekosistemi oluşturmuş durumda. Üsküp Ofisi ile bu ağa Balkanları da ekleyen YTÜ Yıldız Teknopark'ın 'yerelden globale' vizyonunu, Türk girişimcilere Balkanlar'da da uluslararası yatırımcılarla ve bölgesel iş ortaklarıyla buluşma fırsatı sunacak.