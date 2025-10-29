Haberler

YTÜ Yıldız Teknopark, Üsküp'te Yeni Ofis Açıyor

YTÜ Yıldız Teknopark, Üsküp'te Yeni Ofis Açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YTÜ Yıldız Teknopark, uluslararası ofislerine Üsküp'ü de ekleyerek Türk girişimciler için Balkanlar'da yeni bir merkez oluşturuyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında açılan ofis, bölgesel iş birlikleri ve projeler için fırsatlar sunacak.

YTÜ Yıldız Teknopark Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam'daki uluslararası ofislerinin ardından Üsküp'te ofis açıyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi (International Balkan University – IBU) ile yapılan iş birliği kapsamında açılacak olan Üsküp Ofisi, Türk girişimciler için Balkanlar'da yeni bir merkez olacak.

IBU'nun Üsküp kampüsünde yer alacak YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisi, Teknopark'ın halihazırda yürüttüğü tüm uluslararası operasyonların yeni durağı olarak hizmet verecek. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye'deki firmalar, Kuzey Makedonya'da ofis açma, proje yürütme ve bölgesel iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak. Ofis bünyesinde faaliyet gösterecek girişimciler, Balkan pazarına kolay erişim imkanı kazanırken, üniversitenin sunduğu altyapıdan da yararlanabilecek.

Düzenlenen imza törenine ayrıca, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Törenin ardından, üniversitenin bilimsel altyapısı tanıtılırken potansiyel iş birliği alanlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme turu da gerçekleştirildi.

İş birliğine ilişkin yapılan değerlendirmede Üsküp ofisinin sadece Yıldız Teknopark'ın değil, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik gücünün Balkanlar'a açılan kapısı olduğu vurgulandı. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile kurulan bu köprünün girişimciler için yeni fırsatları beraberinde getireceği belirtilirken, iş birliğinin ayrıca akademik bilgi birikimi ile inovasyon ekosistemini bir araya getirerek ortak bir değer yaratacağı belirtildi.

YTÜ Yıldız Teknopark, İstanbul'daki faaliyetlerinin yanı sıra Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam ofisleriyle global bir teknoloji ekosistemi oluşturmuş durumda. Üsküp Ofisi ile bu ağa Balkanları da ekleyen YTÜ Yıldız Teknopark'ın 'yerelden globale' vizyonunu, Türk girişimcilere Balkanlar'da da uluslararası yatırımcılarla ve bölgesel iş ortaklarıyla buluşma fırsatı sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title