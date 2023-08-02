YouTube TV'de Çoklu İzleme Özelliği Genel Kullanıma Açılıyor

YouTube TV, gelişmiş özellikleri sayesinde ABD'de en popüler canlı yayın hizmetlerinden biri haline geldi. Şimdi ise çoklu izleme özelliğini genel kullanıma açarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. İlk olarak WNBA maçları için kullanılabilecek olan bu özellik ilerleyen dönemde daha fazla spor müsabakası, haber ve diğer içerik kanallarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

2017 yılında tanıtılan YouTube TV, gelişmiş özellikleri sayesinde ABD'de en popüler canlı yayın hizmetlerinde birisi konumunda. Her geçen gün rakipleri artan platform, çoklu izleme (Multiview) adını verdiği özelliği ile rakiplerinin önüne geçme niyetinde.

YouTube çoklu izleme özelliği genel kullanıma açılıyor

YouTube TV'de aynı anda dört adede kadar farklı maçı izleme olanağı sağlayan Multiview özelliği ilk kez Mart ayında ortaya çıktı. YouTube ardından Haziran ayında bu özelliği BBC News gibi haber kanallarını içerecek şekilde genişletti. Şirket, şimdi ise çoklu izleme özelliğini genel kullanıma açıyor.

GOT MULTIVIEW? pic.twitter.com/6jdqyLJ0er — YouTube TV (@YouTubeTV) July 25, 2023

Multiview özelliğini kullanıma sunan YouTube, beta sürümlerinin aksine şimdilik bu özelliğin sadece WNBA maçları için kullanılabileceğini açıkladı. Uygun donanıma sahip YouTube TV aboneleri böylelikle aynı anda 4 WNBA maçını takip edebilecekler.

YouTube normal videoları da Shorts videosuna dönüştürecek!

YouTube, ilerleyen dönemde ise çoklu izleme özelliğinin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Şirket, önümüzdeki günlerde daha fazla spor müsabakası eklemeyi planladığı Multiview özelliğine ayrıca haber ve diğer içerik kanallarını katmak istiyor. Şirket bu planları için ise net bir tarihi açıklamış değil.

Peki YouTube TV'de çoklu izleme özelliğini kullanmak için ne gerekiyor? Öncelikle YouTube TV uygulamasının açılabildiği bir akıllı TV'ye sahip olmayı ilk koşul olarak sayabiliriz. Bu özelliğin akıllı telefon ya da tarayıcı üzerinden kullanılamadığını hatırlatalım.

Ayrıca televizyonunuzun yeteri kadar büyük olması gerektiğini de vurgulayalım. Diğer türlü, dörde bölünmüş küçük bir ekrandan maç izlemek muhtemelen eziyet olacaktır. Gerekli donanıma sahip olduktan sonra YouTube TV'de desteklenen yayınları seçerek çoklu izleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Sol üst köşedeki yayının ise varsayılan olduğunu ve bu yayının sesinin size yansıtılacağını hatırlatalım. Ancak bunu yön tuşları yardımı ile değiştirmek mümkün.