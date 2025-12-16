Haberler

Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor
Güncelleme:
Üzerinde çalışılan hızlı tren projelerini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2026 ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı treni raylara indireceklerini söyledi. Boyraz, "Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek" ifadelerini kullandı.

  • Saatte 225 kilometre hızla gidecek yeni bir hızlı trenin test sürüşleri ocak ayında Sakarya'da başlayacak.
  • Ankara ve İstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla gidecek yeni bir hızlı tren hattı yapılıyor.
  • Yeni hızlı tren hattı ile Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 80 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer söyleşisi programında yaptığı konuşmada, gençliğe önem veren bir kişi olduğunu belirtti.

"Ulaştırma Festivali Projesi"ni geliştirdiklerini ve burada deneyim, tecrübe, bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Boyraz, gençlere staj ve kariyer imkanları sunduklarını ifade etti.

Boyraz, bakanlık olarak ulaşımın her aşamasında bir hikaye yazdıklarını vurgulayarak, bu yol arkadaşlığında gençlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi. Hızlı trenin önemine değinen Boyraz, "Hızlı tren setlerini yurt dışından ithal ediyorduk, inşallah yenisini biz yapıyoruz artık. Ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı trenimizi inşallah raylara indiriyoruz." dedi.

Saatte 225 kilometre hızla gidecek trenin test sürüşlerinin ocak ayında Sakarya'da başlayacağını müjdeleyen Boyraz, "İnşallah daha büyük projeleri de sizlerle yapacağız. Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek." diye konuştu.

Boyraz, bakanlığın projeleri ve savunma sanayinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de hayat hikayesini paylaşarak, Türk güreşinin hedeflerini anlattı.

Kaynak: AA / Teknoloji
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Her yere süper hizmet işte Reis farkı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title