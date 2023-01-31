Yargıtay'dan trafik sigortasında emsal değer kaybı kararı!

Kazada kusuru bulunmayan ve hasar dışında aracında değer kaybı yaşayan kişiler için önemli bir adım atıldı.

2015'te Gaziantep'te iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflardan birinin sigorta şirketi ile bugüne kadar süren davada emsal bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kazada kusuru bulunmayan ve hasar dışında aracında değer kaybı yaşayan kişiler için önemli bir adım atıldı.

Trafik sigortası poliçe limiti için emsal karar

2015 yılında meydana gelen kazada kusuru bulunmayan kişi, karşı tarafın sigorta şirketine araçta meydana gelen hasarın yanı sıra değer kaybı için de başvurmuştu. Bu başvuru üzerine davacının 19 bin 969 TL değerindeki hasar bedeli karşılanmış ve ayrıca araçta 11 bin TL'lik değer kaybı olduğuna karar verilmişti.

Kaza tarihi itibarıyla maddi zarar zorunlu sigorta poliçe limiti araç başına 29 bin TL olarak ifade ediliyor. Bu nedenle sigorta limiti kapsamında hasardan arta kalan 9 bin 31 liranın karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından, 1.969 liranın ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından temin etmek için dava açıldı.

2022'nin en çok satan otomobil markası belli oldu!

2016 yılında Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda davanın 9 bin 31 liralık kısmı kabul edilirken, kalan 1.961 lira için ise olumsuz sonuç çıkmıştı. Bu karar üzerine davacı taraf istinaf yoluna başvurmuş ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunu miktar yönünden reddetmişti.

Adalet Bakanlığının talebi üzerine ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararın kanun yararına bozulması istendi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi sonuca etkili olmamak üzere, verilen kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Alınan karar ile birlikte davada sigorta limitinden arta kalan 1.961 TL'nin ihtiyari mali mesuliyet sigorta şirketinden talep edilmesinin reddinin yanlış olduğu bildirildi. Trafik kazalarında oluşan zararların karşılanmasında sorumluluğun zorunlu trafik sigorta şirketine ait olduğunun altı çizilirken, zarar miktarının sigorta limitini aştığı durumlarda ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesinin başladığı ifade edildi.

Böylelikle yaşanan kazalarda trafik sigorta poliçe limitinin aşıldığı durumlarda ihtiyari mali mesuliyet sigorta şirketlerine başvurulmasının önü açılmış oldu. Peki siz alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.