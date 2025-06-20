Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini duyurdu. Söz konusu alımlara ilişkin başvurular 20 Haziran'da başladı. Son başvuru tarihi ise 27 Haziran olarak açıklandı.
Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini açıkladı. Başvuru ve detaylara ilişkin bilgiler https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'de yayımlandı.
AYRINTILAR PAYLAŞILDI
İstihdam edilecek personellerin uzmanlık dağılımları şöyle açıklandı: 1 ağ uzmanı, 5 yazılım uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli devops ve sistem yöneticisi, 1 kidemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli web yazılım uzmanı.
SON BAŞVURU 27 HAZİRAN
Söz konusu alımlara ilişkin başvurular 20 Haziran'da başladı. Son başvuru tarihi ise 27 Haziran olarak açıklandı.