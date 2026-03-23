Yapay zeka finans dünyasını değiştiriyor: Yeni dönem başladı

Sektör raporlarına göre yapay zeka destekli finans teknolojileri pazarının 2030 yılına kadar 190 milyar doları aşması öngörülürken, algoritmik işlem sistemlerinin son yıllarda yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre finansal piyasalarda veri akışının hızlanması, yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. Yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde piyasa verileri çok daha kısa sürede işlenebiliyor ve risk yönetimi süreçleri daha sistematik şekilde yürütülebiliyor.

FİNANSAL KARAR SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ ARTIYOR

Finansal piyasalarda yapay zeka kullanımının artması, veri analiz süreçlerinin hızlanmasına ve karar mekanizmalarının daha veriye dayalı hale gelmesine katkı sağlıyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde piyasa verileri anlık olarak analiz edilebiliyor ve süreçler daha hızlı ilerleyebiliyor.

Özellikle sürekli açık ve yüksek veri akışına sahip piyasalarda bu teknolojilerin etkisinin daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

"YAPAY ZEKA FİNANSAL SÜREÇLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Bitget CEO'su Gracy Chen, yapay zeka teknolojilerinin finansal altyapı üzerinde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti. Chen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapay zeka teknolojileri, kullanıcıların işlem süreçlerini daha hızlı ve veriye dayalı şekilde yönetebilmesine yardımcı oluyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşması, finansal sistemlerin daha erişilebilir ve verimli hale gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Chen ayrıca, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından en önemli konulardan birinin farklı varlıklara tek noktadan erişim, sistem stabilitesi ve esnek işlem imkânı olduğunu vurguladı.

YENİ TEKNOLOJİLER VE PLATFORMLAR GELİŞTİRİLİYOR

Bu dönüşümle birlikte finansal teknolojiler alanında yeni platformlar ve araçlar geliştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bitget'in geliştirdiği Agent Hub platformu, yapay zeka tabanlı işlem sistemlerine yönelik yeni özelliklerle güncellendi. Platforma eklenen Skills modülü ve komut satırı arayüzü (CLI) sayesinde sistemler piyasa verilerine daha hızlı erişebiliyor ve farklı stratejileri daha etkin şekilde uygulayabiliyor.

Agent Hub platformu, dokuz ana yetenek modülü ve 58 farklı araç ile çalışırken, geliştiriciler sistemi üç adımlık kurulumla entegre edebiliyor.

Platform ayrıca spot ve vadeli işlemler, hesap yönetimi ve varlık takibi gibi birçok farklı fonksiyonu yapay zeka ile entegre şekilde sunuyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ ALTYAPI

Finansal teknoloji şirketleri, yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla teknik altyapılarını da genişletiyor.

Bitget tarafından sunulan REST ve WebSocket API sistemleri, düşük gecikmeli veri akışı sağlayarak geliştiricilerin otomatik işlem sistemleri, nicel yatırım stratejileri ve yapay zeka tabanlı finans uygulamaları geliştirmesine imkân tanıyor.

Uzmanlara göre yapay zeka destekli sistemlerin gelişimi, finansal piyasaların işleyişinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

