Xiaomi, Redmi Watch 4'ü Tanıttı: Özellikler ve Fiyat

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Watch 4'ü tanıttı. Akıllı saat, 1,97 inç AMOLED ekran, 150'den fazla spor modu, kalp atış hızı ve uyku takibi gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 70 dolar olarak belirlendi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün ana vatanında düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında Redmi K70 serisi, Redmi Book 14, Redmi Book 16, Redmi Buds 5 Pro bir yana Redmi Watch 4 de yer aldı. İşte Redmi Watch 4 özellikleri ve fiyatı…

Redmi Watch 4 özellikleri ve fiyatı

Redmi Watch 4 modeli, 1,97 inç boyutunda ve 390 x 450 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veriyor. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu da su içerisinde 50 metre derinliğe kadar dayanabileceği anlamına geliyor.

Akıllı saatte 150'den fazla spor moduna ek olarak kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı, uyku ve stres takibi, adet döngüsü izleme özellikleri de bulunuyor. Dahili GPS bağlantısına yer veren model, 470 mAh kapasitesinde pile sahip Bu da 20 gün boyunca kullanım sunuyor. Son olarak cihazın NFC ve Bluetooth 5.3 bağlantısını desteklediğini de belirtmekte fayda var.

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Redmi Watch 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Türü: AMOLEDEkran Boyutu: 1,97 inçEkran Çözünürlüğü: 390 x 450 pikselEkran Yenileme Hızı: 60 HzEkran Parlaklığı: 600 nitSu Geçirmezlik Derecesi: IP68 (50 metreye kadar suya dayanıklı)Sensörler: Kalp atış hızı, SpO2, uyku ve stres takibi, adet döngüsü (kadınlar için)Spor Modları: 150'den fazla modDahili GPS: VarPil Kapasitesi: 470 mAhPil Ömrü: 20 günBağlantı: NFC, Bluetooth 5.3

Redmi Watch 4 modelinin fiyatı ise 70 dolar olarak belirlendi. Akıllı saatin Türkiye'de satılıp satılmayacağı bilinmiyor fakat bu noktada beklentiler yüksek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı saatin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.