Xbox Game Pass Abonelik Hizmeti Yeniden Zamlanacak

Geçtiğimiz aylarda zamlanan Xbox Game Pass abonelik hizmeti, yeni bilgilere göre tekrar zamlanacak. Henüz zam oranı belirsiz.

Geçtiğimiz aylarda 30 TL'den 79,99 TL'ye çıkarak %100'den fazla zamlanan Xbox'ın özellikle biz Türk oyuncular için çok kullanışlı olan Game Pass abonelik hizmeti, ortaya çıkan bilgilere göre yeniden zamlanacak.

Game Pass için "Teklifin süresi 12 gün içinde dolacak"

Xbox'ın içerisinde yüzlerce oyun bulunan abonelik sistemi Game Pass, çıktığı zamandan geçtiğimiz aylara kadar uzun bir süre boyunca 30 TL aylık ücrete tabi tutuluyordu.

Ancak zamlanarak PC için 79,99 TL, konsollar için 120,99 TL olarak fiyatlar güncellenmişti. Şimdi abonelik sayfasına girdiğiniz zaman yukarıdaki görseldeki ibare ile karşılaşıyorsunuz.

Görünüşe göre Xbox Gamepass'in 79,99 TL olan aylık abonelik ücreti, 12 gün sonra güncellenerek zamlanacak. Henüz zam oranının ne olacağı bilinmiyor dolayısıyla yeni fiyatın ne olacağını tahmin etmek zor.

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Tabii bu "teklifin süresi 12 gün içerisinde dolacak" ibaresinin kesin olarak zam anlamına gelip geldiğini de söyleyemeyiz ancak başka bir şeye de kolay kolay yorulamaz bir ibare.

Peki siz Xbox Game Pass abonelik fiyatı eğer zamlanırsa yeni fiyatın ne kadar olacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.