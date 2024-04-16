Üye Girişi
Haberler

X Artık Ücretli Oluyor!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler sosyal medya platformu Twitter veya yeni adıyla X'te ücretsiz bir şekilde paylaşım yapabiliyor, yorum gönderebiliyor ve başkalarını takip edebiliyorsunuz. Ancak son gelişmelere göre bu durum sona eriyor. Öyle ki X, ücretli oluyor. İşte ayrıntılar…

X, yeni kullanıcılar için ücretli oluyor!

X'in yardım sayfalarında yapılan bir güncelleme ile birlikte platformun yeni üyelerden temel etkileşimler için ücret talep edeceği ortaya çıktı. Bu ücretlendirme modeline göre kullanıcıların paylaşım yapabilmek, gönderilere yanıt verebilmek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemeleri gerekecek. Aslında bu sistem Yeni Zelanda ve Filipinler'de zaten test ediliyordu. Şimdi ise daha geniş kapsama alınıyor gibi görünüyor.

X'in yardım sayfalarında yapılan güncelleme, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun akabinde şirketin İcra Kurulu Başkanı ve CTO'su olan Elon Musk, resmi hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile bot hesapları engelleme amacıyla bu uygulamanın devreye alınacağını doğruladı. Musk, yapay zeka araçlarının bot testini geçebildiğini dile getirdi.

X'in (Twitter) yeni özelliği daha fazla kullanıcı için sunuldu!

X'in bot hesapları engelleme amacıyla yeni üyelerden ücret talep etme planı bazı kullanıcılar tarafından mantıklı bulunsa da büyük çoğunluk aynı düşüncede değil. Aslında bu sistem şu anda bazı sosyal medya platformlarında uygulanıyor. Ancak Elon Musk'ın X'e daha fazla kullanıcı çekmeye çalıştığını da göz önünde bulundurduğumuzda şirketin bu kararı bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce X, 1 dolar ödeyerek kullanmaya değer bir platform mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sosyal Medya Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu? Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title