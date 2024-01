Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 Geliştiricilerinden Yeni Oyun: Dawnwalker

CD Projekt RED'den ayrılan Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 projesinde de yar alan önemli geliştiriciler kendi oyun stüdyosu ile karşımızda. Polonya merkezli Rebel Wolves Stüdyosu bu anlamda ilk oyunlarını X üzerinden duyurdu. Daha önce Çinli NetEase Games yeni stüdyonun azınlık hisselerin satın aldı ve firmaya önemli bir finansman sağladı.

Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 geliştiricileri duyurdu: Dawnwalker oyunu geliyor

Rebel Wolves, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda oldukça gizemli bir poster paylaştı. Daha önce firmanın AAA ve RPG türü karanlık fantezi bir oyun geliştirdiği ortaya çıktı. Bu anlamda firma bilgi vermese de Dawnwalker bu tür bir oyun olacağa benziyor.

Oyun firmasının ise paylaşımda bu söylentilere cevap veren, paylaşım da dikkat çekti:

"Genellikle söylentiler hakkında yorum yapmayız.

Ancak dedikodulardan bir şeyler duyduğumuza göre…

Evet, Dawnwalker üzerinde çalışıyoruz!"

Usually we don't comment on rumours. However, since we've heard something through the grapevine… Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5 — Rebel Wolves ?????? (@RebelWolvesDevs) January 15, 2024

Paylaşımda yer alan elinde kılıçla kırmızı bir arka planda yer alan savaşçı figürü dikkat çekiyor. Bu kırmızı arka planın ise dalgalı ve daha çok bir kanı andırdığı tahminler arasında. Yine savaşçı silüetinin üzerinde yer alan simgenin de bir tür kutsal savaşı simgelediği düşünülenler arasında. Dawnwalker adının da vampir mitolojisinde yarı vampir olduğunu da belirtmek gerekiyor. Kısacası karşımızda RPG türünde bir vampir oyunu var.

Yani Dawnwalker oyununda yarı vampir ve gündüz yürüyen bir karakterin başrolde olma ihtimali yüksek. Oyunun konusu hakkında bir ipucu yer almasa da henüz geliştirme aşamasında olduğu ortada.

Yine Witcher 3 gibi Doğu Avrupa mitolojisinin Dawnwalker oyununda etkin olma ihtimali de bu anlamda yüksek.

Ekibin Witcher 3 geliştirici ekibinin çekirdek kadrosu olması ve arkasında önemli bir mali güç olması da potansiyeli artıran etkenler. Peki sizce Dawnwalker, Witcher 3 gibi bir RPG efsanesi ile yarışabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.