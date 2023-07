Web3 ve Metaverse Geçişi İçin Şirketlerin Hazırlıklı Olması Gerekiyor

Web1'den Web2'ye geçişte, dijital dönüşümün konuşulmaya başlandığı ilk dönemde her işletmenin dijital kanallarda var olmak için çaba sarf ettiğini, bu çabaların küresel salgınla hızlandığını ifade eden Verse İstanbul kurucusu ve CEO'su Mehmet Acar, "Yine benzer bir geçişin eşiğindeyiz. Bugün nasıl her işletmenin internet sitesi varsa, Web3 ve metaverse'ün tabana tamamen yayıldığı bir dönemde de her şirketin özelleştirilmiş meta evrenleri olacak. Web2'yi yaşarken Web3'e ilişkin hazırlıklarını doğru yapan şirketler, bu geçişten başarıyla çıkacak" dedi.

Mobil teknolojilerin gelişmesi ve giyilebilir cihazların yaygınlaşmasıyla metaverse, artırılmış gerçeklik, Web3 gibi kavramların hayal olmaktan çıkarak gerçeğe daha da yaklaştığını belirten Verse İstanbul Kurucusu ve CEO'su ve Metaverse Standartları Forumu Asil Üyesi Mehmet Acar, "Özellikle Apple'ın da Vision Pro ürünüyle karma gerçeklik gözlüğü pazarına girmesi bu geçişi daha da hızlandıracak. Son kullanıcı odağında, daha sürükleyici deneyimlerle çalışmaya, üretmeye, sosyalleşmeye olanak tanıyan bu teknolojiler, metaverse'ü ve Web3'ü bugün kullandığımız internetin yeni sürümüne dönüştürecek" diye konuştu.

"BU TEKNOLOJİLER ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİ İYİLEŞTİRECEK"

Metaverse'ün ve bu kavramla ilişkilenen Web3'ün iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğe dayalı teknolojiler olduğunu ifade eden Acar, "Bu teknolojilerin çalışma arkadaşları arasında iş birliğini iyileştireceğini ve operasyonel verimliliği artıracağını öngörmek mümkün. Bu da işletmeler için maliyet tasarrufu anlamına geliyor" dedi.

"METAVERSE, SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLERDE BULUŞTURACAK ORTAK BİR TEKNOLOJİ"

Dünyaca ünlü şirketlerin Web3'e, metaverse'e çoktan yatırım yapmaya başladığının söyleyen Acar, "Benim de asil üyelerinden biri olduğum ve kurucu üyeleri arasında önde gelen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Metaverse Standards Forum, tıpkı bugün world-wide-web'in dünyayı birbirine bağladığı gibi, metaverse'ün de yakın gelecekte dünyayı sürükleyici deneyimlerde buluşturacak ortak bir teknoloji olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"HER ÖLÇEKTEN ŞİRKETİN DOĞRU TEKNOLOJİ İŞ ORTAĞINA SAHİP OLMASI GEREKİYOR"

Web1'den Web2'ye geçişte, dijital dönüşümü konuşmaya başladığımız ilk dönemde her işletmenin dijital kanallarda var olmak için çaba sarf ettiğini, bu çabaların küresel salgınla hızlandığını belirten Acar, "Yine benzer bir geçişin eşiğindeyiz. Bugün nasıl her işletmenin internet sitesi varsa, Web3 ve metaverse'ün tabana tamamen yayıldığı bir dönemde de her şirketin özelleştirilmiş meta evrenleri olacak. Web2'yi yaşarken Web3'e ilişkin hazırlıklarını doğru yapan şirketler, bu geçişten başarıyla çıkacak. Elbette bunu yaparken her ölçekten şirketin doğru teknoloji iş ortağına sahip olması gerekiyor. Vizyonu geniş, küresel yenilikleri takip eden, internetin tarihsel sürecini deneyimlemiş bir iş ortağı, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, satış, pazarlama, ürün geliştirme gibi pek çok alanda işletmelere doğru Web3 dönüşümü yolculuğunu yaşatabilir" diye konuştu.

"METAVERSE VE İŞ BAŞARISI ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ"

Metaverse ve Web3'ün 'dijital arsa satışı', 'oyun' gibi daha görünen yüzüyle kavrandığını ve Türkiye'de böyle konuşulduğunu ifade eden Acar, "Sanal gerçeklik projeleri üreten, artırılmış gerçeklik çözümleri sunan, metaverse ve bağlı teknolojiler hakkında danışmanlık veren Verse İstanbul olarak vizyonumuzu 'işletmelerin dijital dünyanın yeni fırsatlarını keşfetmesine ve bunları en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olmak' ifadeleriyle özetliyoruz. Dijital dünyada yeni bir döneme adım attığımızın bilinciyle, işletmelerin yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik, akıllı kontratlar ve metaverse teknolojileriyle arasındaki bağı güçlendiriyor, metaverse ve iş başarısı arasında köprü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.