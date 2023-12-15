Vivo X100 Pro Avrupa pazarında satışa çıkıyor
Vivo, yılın sonlarında tanıttığı Vivo X100 serisiyle sektörde dikkatleri üzerine çekti. Serinin Avrupa'da sadece X100 Pro modeli satışa sunulacak.
Başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanan Vivo, yılın sonlarında tanıttığı Vivo X100 serisiyle sektörde dikkatleri üzerine çekti. Seriyi ilk olarak Çin'de tanıtan şirket, küresel pazardaki kullanıcıları için de harekete geçti.
Sadece Vivo X100 Pro modeli Avrupa'da satışa çıkacak
Vivo X100 ve X100 Pro modellerinden oluşan seri Çin'den sonra küresel pazarda da çıkışını gerçekleştirdi. Hindistan ve Endonezya'da serideki iki modelde satışa sunulacak. Avrupa için ise sadece Vivo X100 Pro modeli sahne alıyor.
Ek olarak belirtmek gerekir ki seri, ABD'ye uğramayacak. Şirket, Avrupa'daki fiyatı konusunda şu anda sessizliğini koruyor. Ancak referans almak gerekirse Vivo X100 Pro modeli Çin'de yaklaşık 699 euroluk bir fiyatla sahne aldı.
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Vivo modelinin arka panelin 50 Megapiksellik üçlü kamera kurulumu yer alıyor. İşlemci koltuğunda MediaTek Dimensity 9300 yer alıyor. Güçlü bir ekranla gelen modelin 12GB ve 16GB'lık RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise seçenekler 1TB'a kadar bulunuyor. Dilerseniz modelin özelliklerine bir göz atalım;
Vivo X100 Pro özellikleri
50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3
ÖzellikVivo X100 ProEkran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.400 mAhŞarj100 W hızlı şarj
50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera
– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera
– 50 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3