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Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G Modelleri İçin Geri Sayım Başladı

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Vivo'nun yeni akıllı telefon modelleri Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G için geri sayım başladı. Cihazların özellikleri ve tanıtım tarihleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Vivo'nun bir süredir üzerinde mesai harcadığı Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G modelleri için geri sayım başladı. Akıllı telefonların lansman tarihleri yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Son olarak cihazların önemli bir eşiği aştığı belirtiliyor. İşte Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G özellikleri, potansiyel tanıtım tarihleri ve çok daha fazlası!

Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G Bluetooth SIG sertifikası aldı

Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G sırasıyla V2349 ve V2337 numaralarıyla Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonların herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın çok yakında olduğunu önemli detaylar veriyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, Vivo V30 serisinin tanıtım posterini sızdırdı. Şu an için kesin bir tanıtım tarihi olmasa da geçmiş raporlara baktığımızda bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceklerini söylemek mümkün. Vivo V40 SE 5G'nin de aynı tarihlerde tanıtılması muhtemel.

Fiyat performans odaklı Vivo V30 lansman öncesi ortaya çıktı!

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir sürümü olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 ailesinin teknik özellikleri şöyle;

Vivo S18 özellikleri!

Ekran6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Selfie Kamera50 MPAna Kamera50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açıİşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR4XDepolama256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh, 80W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Ağırlık185,8 gramKalınlık7,45 mmDiğer Özellikler4 yıl ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Vivo S18 Pro özellikleri

Ekran6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Selfie Kamera50 MPAna Kamera50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 12 MP telefotoİşlemciMediaTek Dimensity 9200+RAM12 GB, 16 GB LPDDR5XDepolama256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh, 80W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Ağırlık185,8 gramKalınlık7,45 mmDiğer Özellikler4 yıl ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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