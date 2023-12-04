vivo, UEFA EURO 2024'ün resmi akıllı telefonları olarak hizmet verecek

vivo'nun en yeni ve en üst düzey akıllı telefon serisi X100'ün de aralarında bulunduğu güçlü akıllı telefonları, UEFA EURO 2024'ün resmi akıllı telefonları olarak hizmet verecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

vivo'nun en yeni ve en üst düzey akıllı telefon serisi X100'ün de aralarında bulunduğu güçlü akıllı telefonları, UEFA EURO 2024'ün resmi akıllı telefonları olarak hizmet verecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

vivo ve UEFA el ele verdi!

Futbola ve UEFA'ya yıllardır destek veren vivo, 14 Haziran – 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 TM 'ün Resmi Ortağı olarak organizasyon öncesi hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Ürünleri ve organizatörlerle yakın iş birliği ile futbolseverler için unutulmaz bir organizasyon düzenlenmesine yardımcı olmaya hazırlanan vivo, 2 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen UEFA EURO 2024 TM Final Çekilişi'nin heyecanına tanıklık etmek için dünya çapındaki futbol hayranlarıyla bir araya geldi.

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Şirket, etkinlik için en yeni akıllı telefon görüntüleme teknolojisinden yararlandı. UEFA EURO 2024 TM boyunca takımlar kıyasıya rekabeti sahaya taşırken vivo, maçın her harika anını kaydetmeye ve dünya çapındaki futbol tutkunları ile paylaşmaya devam edecek. vivo ve UEFA temsilcileri, Kasım ayında da vivo'nun Çin'in Dongguan kentindeki genel merkezinde bir araya gelerek UEFA EURO 2024 TM öncesinde iş birliği planlarını değerlendirdi.

Bu toplantıda UEFA Sponsorluk ve Lisanslama Başkanı Guillaume Sabran'a ve UEFA Kıdemli Sponsorluk Müdürü Sebastian Klotz'a şirketin en yeni amiral gemisi X serisinin üyesi ve UEFA EURO 2024 TM 'ün resmi akıllı telefonu X100 Pro'yu sunan vivo Genel Müdür Yardımcısı Hu Baishan, şunları söyledi:

"Dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden biri olan UEFA EURO 2024 TM için UEFA ile iş birliği yapmaktan, bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. vivo'nun şirket vizyonu, teknolojik yenilikçiliği ve mükemmelliğe olan bağlılığı UEFA EURO 2024 TM ruhuyla son derece örtüşüyor. UEFA ile bu turnuvada da yakın çalışarak futbol taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmayı ve lider akıllı telefon görüntüleme teknolojimizi dünya çapında bir izleyici kitlesine sergilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

UEFA EURO 2024, dünya çapında varlığını genişletme ve daha fazla pazarda tüketicilere ulaşma kararlılığındaki vivo'ya yeni nesil teknolojilerini sergileme ve dünya çapındaki hayranlarıyla bağlantı kurma fırsatı verecek.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de lansmanı yapılan, X100 ve X100 Pro'dan oluşan güçlü X100 Serisi, kullanıcıların oyunun aksiyon dolu her anını büyüleyici kalitede yakalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan son teknoloji görüntüleme özellikleriyle UEFA EURO 2024 TM 'te uluslararası pazarda adını duyuracak.

vivo'nun gelişmiş görüntüleme teknolojileri, kullanıcıların heyecan verici her futbol anını zahmetsizce çarpıcı netlik ve ayrıntılarla yakalamasına ve oyun deneyimlerini akıllı telefonları aracılığıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Şirketin amiral gemisi X Serisi'nin fotoğrafçılık odaklı en yeni ailesi X100; görüntüleme, performans, pil ve tasarım alanında heyecan verici, çok yönlü iyileştirmeler getiriyor.

Hem kendi bünyesinde hayata geçirdiği çığır açan yenilikler hem de önde gelen optik ve optoelektronik şirketi ZEISS iş birliği sayesinde vivo X Serisi'ne profesyonel düzeyde yeni fotoğrafçılık yetenekleri ekledi. Hem profesyonel içerik oluşturmak isteyenler hem de günlük kullanım için üstün performans sunmak üzere tasarlanan X Serisi, bu yeni yetenekleriyle akıllı telefon kameralarından en iyisini talep eden tüketicilerin tercihi haline geldi.